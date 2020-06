Kate Middleton critiquée dans la presse : Meghan Markle a-t-elle joué un rôle ?

"L'article de Pasternak a causé une peine immense et inutile à Kate et son affirmation principale sur le fait qu'elle se sent piégée et malheureuse est extrêmement fausse, a rapporté une source royale du tabloïd. Pasternak s'en tient à son histoire et dit que ses sources sont fiables. Elle a un bon réseau aux États-Unis."



Kate et William en guerre contre Tatler



Pourquoi le portrait de Tatler déplaît-il tant à Kate Middleton ? L'article en question, intitulé Catherine The Great [Catherine, la Grande, NDLR] affirme notamment que la duchesse serait "épuisée" par la charge de travail supplémentaire qu'a impliqué le départ des Sussex de la monarchie en début d'année. Le portrait mentionne également la dispute présumée de la duchesse avec Meghan Markle juste avant son mariage avec Harry en mai 2018, sa silhouette jugée trop filiforme, l'attitude de sa mère Carole Middleton, qui serait snob et intéressée et tout à la fois la "mère que William a toujours voulue".