Kate Middleton en deuil : mort d'une proche, précieux soutien durant sa grossesse difficile

Kate Middleton et le prince William se retrouvent à nouveau face au deuil. Alors qu'ils ont récemment rendu un bel hommage à Dame Deborah James, une proche décédée, le 28 juin dernier, le couple Cambridge perd à nouveau quelqu'un qui leur est cher. C'est ce que nous apprend ce jeudi 14 juillet 2022 Hello Magazine. Kate Middleton doit être d'autant plus affectée qu'il s'agit de la personne qui l'a le plus accompagnée lors de sa première grossesse, sa sage-femme.

En effet, celle qui l'a suivie pour la naissance de son premier enfant, le prince George, est décédée, comme révélé par le média britannique. Christine Hill était l'experte en soins prénataux qui a aidé la duchesse de Cambridge à se préparer à la naissance de son aîné. Il est également précisé que Kate et son époux, le prince William, ont tous deux "passé du temps avec Christine, avant l'arrivée de leur fils en juillet 2013". À ce moment-là, le couple de futurs héritiers du trône s'étaient "rendus chez elle, dans l'ouest de Londres, à deux reprises pour lui demander des conseils et des informations médicales", écrit Hello Magazine.

Une grossesse difficile

Si la grossesse n'est pas une étape facile, d'autant plus lorsqu'il s'agit de la première, Kate Middleton a dû être soulagée de pouvoir être accompagnée par cette experte. D'autant que les trois grossesses de la soeur de Pippa Middleton – qui vient de donner naissance à son troisième enfant – ne se sont pas très bien passé. La belle-soeur du prince Harry a notamment souffert de "nausées matinales extrêmes, également connues sous le nom d'hyperemesis gravidarum", comme rappelé par Hello Magazine. Ce qui a valu à Kate Middleton d'être hospitalisée en attendant le prince George, né le 22 juillet 2013.

La mère de George, Charlotte et Louis n'est pas la seule qui regrettera Christine Hill, décédée à l'âge de 74 ans. Un proche de sa famille a confié à son sujet au Mail Online : "Elle nous manquera terriblement. Son attitude fougueuse, amusante et franche lui a valu de nombreux amis."