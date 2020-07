Kate Middleton et William : Ballons, rires et bière pour leur première sortie

Pour leur première sortie post-confinement à deux, le prince William et Kate Middleton ont choisi un lieu symbolique : le 5 juillet 2020, le duc et la duchesse de Cambridge se sont rendus à l'hôpital Queen Elizabeth de King's Lynn, au nord-ouest de Norwich. Un déplacement lors duquel le couple star a fêté les 72 ans de la création du National Health Service (NHS), le service de santé publique anglais. Une célébration d'autant plus importante après la pandémie de coronavirus.

Après avoir salué le travail des soignants tout au long de leur confinement dans le Norfolk, en multipliant les visioconférences, Kate Middleton et son mari William ont pu en remercier quelques-uns de vive voix dimanche, le temps d'un afternoon tea avec plusieurs employés de l'hôpital. Même si les Cambridge n'ont pas porté de masque durant cette visite, le duc et la duchesse ont pris le soin de rester à bonne distance de leurs interlocuteurs. Les parents de George, Charlotte et Louis (6, 5 et 2 ans) ont eu la surprise de recevoir trois porte-clefs tricotés tout spécialement pour leurs enfants.

Côté look, Kate Middleton a misé sur une robe en soie mi-longue, fluide et imprimée, signée Beulah London, l'une de ses marques fétiches. Confinement n'a pas rimé avec journées passées en pyjama pour la Britannique de 38 ans puisqu'elle a ravi ses fans en dévoilant chaque semaine des tenues estivales colorées et féminines. Tout en poursuivant ses activités de duchesse, Kate Middleton a profité de cette pause forcée pour passer du temps avec ses trois jeunes enfants dans leur chère demeure d'Anmer Hall, alternant devoirs à la maison et activités dans le jardin.

De son côté, le prince William a eu le plaisir vendredi de pouvoir enfin retourner dans l'un de ses pubs préférés, le Rose and Crown, à Snettisham. Autour d'une pinte de bière, l'héritier au trône d'Angleterre s'est informé sur les nouvelles normes sanitaires que le pub a dû mettre en place pour accueillir ses clients en toute sécurité.