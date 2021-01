Kate Middleton et William : Le couple fait face à une nouvelle démission

L'année commence mal pour le prince William et Kate Middleton, qui doivent laisser partir un de leurs fidèles collaborateurs. Comme l'a rapporté le Telegraph, le 19 janvier 2021, le secrétaire particulier du duc de Cambridge quitte en effet son poste après un an et demi de bons et loyaux services. Le dénommé Christian Jones, un Britannique de 31 ans, avait été une aide précieuse dans la gestion de la crise provoquée par le départ du prince Harry et Meghan Markle, il y a maintenant un an.

Avant d'intégrer l'équipe du prince William en avril 2019, et de gérer le Megxit, Christian Jones s'était illustré dans la gestion d'une autre rupture pour le gouvernement britannique, celle du Brexit. Le jeune homme, diplômé de l'Université de Cardiff, a finalement choisi de quitter la famille royale pour occuper un nouveau poste dans le privé, chez Bridgepoint, un groupe international de gestion de fonds. Le Telegraph précise qu'il restera malgré tout un conseiller des Cambridge.

"Christian les a vraiment aidés en les guidant dans leurs contacts avec le public pendant la pandémie", a commenté une source du journal. "Il les a aidés à gagner en confiance en les poussant doucement hors de leur zone de confort." En novembre 2019 déjà, Kate Middleton avait fait face à la démission de sa secrétaire personnelle, Catherine Quinn, après deux ans de service.

Après avoir passé leur premier confinement dans leur maison de campagne d'Anmer Hall, dans le Norfolk, le prince William et Kate Middleton avaient regagné Londres en septembre pour que leurs aînés George et Charlotte (7 et 5 ans) fassent leur rentrée scolaire dans leur école de St Thomas's Battersea. L'épidémie de coronavirus s'intensifiant dans la capitale depuis plusieurs semaines, notamment à cause du variant de Covid-19, les Cambridge et leurs enfants ont préféré quitter Kensington et retrouver le calme et la sécurité de leur maison de campagne adorée, où ils ont passé les fêtes en petit comité. Tout en assurant l'école à la maison avec George, Charlotte et Louis (2 ans), le duc et la duchesse ont repris leurs visioconférences.