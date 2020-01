Kate Middleton : Le visage marqué en pleine crise royale

Si l'on avait dit à Kate Middleton qu'un véritable séisme serait déclenché la veille de son anniversaire, elle ne l'aurait certainement pas cru. Et pourtant, Meghan Markle et le prince Harry ont choisi le 8 janvier 2020, la veille des 38 ans de la duchesse de Cambridge, pour lâcher une bombe et annoncer dans un long message publié sur Instagram qu'ils comptaient prendre leurs distances avec la famille royale et renonçaient aux fonctions associées à leur statut de membres senior. La duchesse et le duc de Sussex ont l'intention de devenir "indépendants financièrement".

Depuis, toute l'attention est focalisée sur l'ex-star de la série Suits et sur le fils cadet de Diana et du prince Charles. Pourtant, Kate Middleton est particulièrement éprouvée par cette crise exceptionnelle qui ébranle la famille royale.

La duchesse de Cambridge a été vue quittant Kensington Palace à deux reprises le 13 janvier 2020, dont une fois pour aller chercher ses aînés George (6 ans) et Charlotte (4 ans) à l'école. Tous deux sont scolarisés à l'école londonienne Thomas's Battersea depuis la rentrée dernière, prestigieux établissement situé dans le Sud de Londres. Le prince George y est inscrit pour sa part depuis 2017.

Sans surprise, Kate Middleton n'est pas apparue lumineuse comme à son habitude, mais le visage fermé et les traits particulièrement marqués. Surtout que la journée du 13 janvier était très attendue puisque c'est à cette date que la reine Elizabeth avait convoqué les princes Harry et William et leur père le prince Charles pour une réunion de crise Sandringham. Cet entretien de deux heures a conduit à ce qu'Elizabeth II accepte, non sans un immense pincement au coeur, que Meghan Markle et le prince Harry partagent leur temps entre l'Angleterre et le Canada le temps d'"une période de transition".