Kate Middleton marquée par une question de George et Charlotte : "Je sens peser cette lourde responsabilité..."

Interrogée par la présentatrice Giovanna Fletcher dans le podcast Happy Mum, Happy Baby, mis en ligne en février 2020 et repris ce jeudi 7 juillet par The Express, Kate Middleton a fait de rares confidences sur son statut de maman. Elle a notamment révélé éprouver régulièrement un sentiment de culpabilité vis-à-vis de ses enfants, par rapport à leur éducation.

"Ce matin en me préparant pour venir ici, George et Charlotte m'ont demandé : "Maman, pourquoi tu ne nous déposes pas à l'école ?" a notamment raconté la duchesse de Cambridge, actuellement en vacances avec sa famille. Une question qui l'avait totalement brisée. "La culpabilité de la mère est un défi constant (...) Les mères le répètent sans cesse. On remet toujours en question nos propres décisions et nos propres jugements. Je pense que ça commence à partir du moment où on a un bébé" a-t-elle confié, avant de poursuivre.

Une cause qui lui tient à coeur

"Je sens peser cette lourde responsabilité. J'ai appris au cours des dernières années de nombreuses choses fascinantes. Si je pouvais tout reprendre depuis le début, j'aurais certainement fait les choses différemment, même durant ma grossesse, maintenant que j'ai pris conscience de l'importance des premières années d'un enfant" a-t-elle rajouté, elle qui avait inauguré le Royal Foundation Centre For Early Childhood en juin 2021, dans le but, justement, de sensibiliser les Britanniques à l'importance des premières années dans une vie.

C'est pourquoi l'épouse du prince William se dit très reconnaissante de l'éducation qu'elle a pu recevoir de la part de ses parents : Michael Middleton et Carole Goldsmith. "Nous avons eu des parents extrêmement dévoués envers nous" a-t-elle expliqué, en parlant d'elle ainsi que son frère James et sa soeur Pippa, récemment maman pour la troisième fois.

"Je me rends vraiment compte aujourd'hui, en tant que parent, de tout ce qu'ils ont sacrifié pour nous. Ils ont assisté à tous nos matchs sportifs. On a toujours passé nos vacances en famille, tous ensemble. Les choses qui résonnent vraiment avec moi sont les choses les plus simples. Je le vois même maintenant avec mes propres enfants" a-t-elle rajouté.

George, Charlotte et Louis peuvent se réjouir d'avoir une mère si soucieuse de leur éducation et autant bienveillante à leur égard !