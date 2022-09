Kate Middleton parée d'un magnifique collier de perles aux funérailles, cette pièce précieuse offerte par Elizabeth II

C'est une journée si particulière et historique dont les images risquent d'avoir toujours autant de sens dans des années. Ce lundi 19 septembre, les obsèques d'Elizabeth II attirent tous les regards, à travers le monde. L'occasion de la diffusion d'images fortes, comme celles de Charles III et Camilla, ébranlés à l'écoute de God save the king, ou encore l'arrivée dans l'indifférence de Meghan Markle et l'air sérieux de George, 9 ans et Charlotte, 7 ans, autorisés à prendre part au cortège familial à l'entrée de l'abbaye de Westminster. Mais aussi bien sûr Kate Middleton, l'une des membres préférées de la royal family, et dont le look à de nouveau été scruté. Notamment, un bijou si particulier.

La princesse de Galles, qui a hérité de ce titre qui n'avait plus utilisé depuis la disparition de Lady Diana, portait un collier offert à la reine par le Japon dans les années 70. La mère de George, Charlotte et Louis l'a déjà porté trois fois, à la célébration du 70e anniversaire de mariage de la reine et du prince Philip, aux funérailles du prince Philip et, maintenant, aux funérailles de feu Sa Majesté. L'épouse du prince William de Galles aime rendre hommage à travers ses tenues. Comme elle l'a fait à de multiples reprises à Diana, ou encore Elizabeth II. Et ce jour, Kate Middleton a porté le collier de quatre rangs de perles, avec un fermoir en diamant, qui appartenait à la souveraine, et qu'elle adorait.

Un bien précieux pour un bel hommage

La duchesse de Cornouailles, anciennement de Cambridge, est arrivée aux alentours de 11h40, à l'abbaye de Westminster, accompagnée de la reine consort Camilla, mais aussi de ses enfants George et Charlotte. Habillée de noir, un grand chapeau posé sur ses cheveux coiffés en chignon bas, elle était très digne et arborait ce bijou si précieux autour du cou. On a déjà pu voir Kate Middleton porter ce collier lors du dîner de gala en l'honneur du Anna Freud National Centre for Children and Families, organisme dont elle est la marraine, en 2017. Elle a brillé et capté tous les regards avec ce collier, le 17 avril 2021, aux obsèques du prince Philip.