Kate Middleton : Sublime en Zara, elle donne une bonne leçon à Meghan Markle...

Kate Middleton, nouvelle influenceuse mode à suivre ? Même si son statut de future reine d'Angleterre lui confère certaines obligations et lui empêche de porter certaines pièces (jugées trop sexy par le Palais), la duchesse de Cambridge sait jouer et s'amuser avec la mode. Contrairement à sa belle-soeur Meghan Markle (qui aurait dépensé plus d'un million d'euros en vêtements depuis son union avec le Prince Harry), la maman de George (6 ans), Charlotte (4 ans) et Louis (1 an) n'a assurément pas besoin de débourser des fortunes pour se mettre en valeur.

The "Kate Effect"

Invitée avec son mari le Prince William le 15 janvier 2020 dans la ville de Bradford pour leur première sortie officielle de l'année, la duchesse est arrivée avec une élégante robe signée... Zara ! Vendue au prix (très raisonnable) de 39.99 euros, cette robe longue à l'imprimé pied-de-poule et composée d'un ravissant col lavallière était associée à un long manteau Alexander McQueen et à un sac à main Aspinal of London (deux créateurs britanniques).

Un Mix & Match réussi pour la belle-fille du Prince Charles qui prouve ainsi à sa chère belle-soeur que l'élégance ne se mesure pas au prix mais à la manière de l'associer à d'autres pièces. Car après tout, il est tout à fait possible de s'offrir (ou de se faire prêter) des habits Haute-Couture lorsqu'on fait partie de la famille royale, mais il est bon de rappeler au "peuple" que les marques bon marché proposent également des outfits tout à fait flatteurs. Un très bon point pour Kate qui a d'ailleurs inspiré bon nombre de jeunes filles à se procurer cette robe (déjà en rupture de stock sur le site de la marque). Une femme décidément inspirante et inspirée en matière de mode.