Kate Middleton, une princesse "sans style" : Vivienne Westwood ultra-violente envers elle

Chacune de ses sorties est considérée par la majorité des observateurs comme une réussite côté look : à presque 41 ans, Kate Middleton est sans doute l'une des femmes les mieux habillées de la famille royale et alterne avec élégance entre les styles très habillés et plus décontractés. Un avis plutôt partagé... mais pas par Vivienne Westwood, "l'enfant terrible de la mode" décédée ce jeudi 29 décembre et qui l'avait critiquée plusieurs fois.

Au début des années 2000, alors que la jeune femme venait d'officialiser sa relation naissante avec le prince William , la créatrice s'en était d'abord prise à son maquillage, qu'elle n'aimait pas du tout. "Je pense qu'elle a un problème avec son maquillage des yeux. Cette ligne de démarcation nette autour des yeux lui donne un air dur", avait-elle jugé de la jeune femme.

Et plusieurs mois plus tard, lors des premières sorties officielles de la future princesse, elle n'avait pas été beaucoup plus tendre, considérant que la mère de George (9 ans), Charlotte (7 ans) et Louis (4 ans) "renvoie l'image d'une femme ordinaire avec ses tenues qu'on peut trouver dans n'importe quels magasins". Et elle n'avait pas hésité à en rajouter une couche : "Je trouve qu'elle devrait plutôt renvoyer l'image d'une femme d'exception. Quel que soit le lieu où elle achète ses vêtements".

"J'aurais aimé habiller Kate Middleton, mais..."

Un jugement très dur, mais qu'elle n'avait pas manqué de répéter à l'occasion du mariage de la jeune femme : en 2011, alors que le couple de Galles était sur le point de se dire oui, Vivienne Westwood s'était montrée une nouvelle fois très critique. "On me demande qui fera la robe de mariée de Kate. Ça ne sera certainement pas moi, ou j'en aurais entendu parler. J'aurais aimé habiller Kate Middleton, mais je dois attendre pour cela qu'elle ait un peu plus de style", avait-elle envoyé. Ouch !

Un peu moins critique les années suivantes, elle avait cependant été une nouvelle fois interrogée sur Kate Middleton quelques mois plus tard et avait trouvé une nouvelle fois un sujet pour manifester sa désapprobation : "Je n'ai pas de conseil à lui donner, si ce n'est qu'elle mette les mêmes vêtements plusieurs fois parce que c'est très bon pour l'environnement et que cela enverrait un très joli message. S'il vous faut déployer des tas d'efforts pour trouver une tenue qui vous convienne, alors il vaut mieux la porter pendant un moment. Je veux dire, vous n'avez pas besoin d'avoir une tenue rouge un jour et une autre presque identique en bleu le lendemain". Un conseil que la princesse, star de la récup mais surtout fan d'Alexander McQueen, a visiblement fini par suivre !