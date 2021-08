Kathy Griffin atteinte d'un cancer : elle va subir une opération chirurgicale radicale

Elle a pour habitude de faire rire aux éclats, tout du moins de provoquer des réactions fortes. Aujourd'hui, c'est avec tristesse que Kathy Griffin l'annonce : elle vient d'apprendre qu'elle était atteinte d'un cancer des poumons alors qu'elle n'a jamais fumé de sa vie. C'est sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter, que la comédienne et humoriste de 60 ans a révélé cette terrible nouvelle, précisant qu'elle allait devoir subir une intervention chirurgicale.

Les docteurs sont très optimistes

"J'ai un cancer, a-t-elle écrit dans son communiqué officiel. Je vais me faire enlever la moitié du poumon gauche. Les docteurs sont très optimistes parce que je n'en suis qu'au stade 1 et que c'est localisé dans un seul endroit. Heureusement, je n'aurais pas besoin de chimiothérapie ou autres radiations après l'opération et je devrais pouvoir respirer normalement. Je devrais donc aller mieux et courir un peu partout, comme d'habitude, dans un mois ou même moins. On vient de passer 4 sacrées années, à essayer de travailler à nouveau, mais je vais aller mieux."