Katie Holmes avec son discret amoureux à la Fashion Week, l'actrice mutine illumine Paris

La discrétion, Katie Holmes en a fait une religion ! Ultra-médiatisée pendant sa jeunesse grâce à la série Dawson et à son mariage avec Tom Cruise, l'actrice américaine de 43 ans protège désormais farouchement ses histoires d'amour. Mais ce jeudi 29 septembre, elle a fait une légère exception à sa règle : venue à Paris pour assister aux défilés de la Fashion Week, elle avait fait le déplacement en amoureux avec son nouveau compagnon, Bobby Wooten.

En couple depuis quelques mois seulement, les amoureux n'ont pas été très démonstratifs... loin de là. Se tenant plutôt à l'écart l'un de l'autre, ils ont assisté ensemble au show de la marque Chloé sans échanger aucune preuve d'amour. Et rebelote dans la rue, au moment de remonter vers leur véhicule : laissant les gardes du corps porter le parapluie de sa compagne, le musicien se tenait en retrait, à l'ombre des flashs et de la lumière.

Mais sa présence, même discrète, semblait faire plaisir à l'actrice ! Dans une courte et simple robe blanche, elle était en effet absolument radieuse. L'air mutin, protégée par un blouson en cuir, elle a illuminé le front row, regardant les mannequins - dans lesquels s'étaient d'ailleurs glissée Gigi Hadid - défiler avant de rentrer à l'hôtel. On devrait sans doute la revoir pour d'autres événements cette semaine, elle dont la présence à Paris est plutôt rare.

Son voyage ne devrait en revanche pas trop s'éterniser : en effet, sa fille adolescente, Suri, semble être restée à New York, où elles vivent depuis déjà dix ans, loin de Tom Cruise, le père de la jeune fille, et de la scientologie. Et la séparation entre la mère et la fille est plutôt rare, toutes les deux étant fusionnelles depuis la naissance de Suri en 2005. Cependant, un petit voyage en amoureux ne fait jamais de mal !

Dans les autres célébrités présentes au défilé Chloé ce jeudi, on comptait Sandrine Kiberlain, très sexy dans son look 100% black, sous un long manteau de cuir. Les cheveux lâchés, au naturel, la comédienne française de 54 ans était quant à elle venue en solo, sans sa fille Suzanne, 22 ans et déjà réalisatrice.