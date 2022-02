Katie Holmes : Stylée à la Fashion Week malgré un petit accident

En marge du cinéma, Katie Holmes est une passionnée de mode ! Elle s'y intéresse de près en assistant à différentes fashion weeks. L'actrice enchaîne les défilés de celle de New York et y a subi un léger accident...

La Fashion Week de New York, consacrée aux collections prêt-à-porter automne-hiver 2022-2023, a commencé vendredi 11 février 2022. Katie Holmes n'a pas attendu bien longtemps pour en retrouver la ferveur. Samedi soir, elle s'est rendue à la présentation de la marque alice + olivia. L'événement a eu lieu au club privé Zero Bond, situé sur Bond St, dans le quartier de NoHo.

Katie Holmes s'était fait belle pour l'occasion, enfilant un trench-coat noir, une chemise et un pantalon blanc, et des escarpins noirs. Le talon de ses souliers s'est malheureusement pris dans les pavés, alors qu'elle se rendait au Zero Bond. La comédienne de 43 ans et ex-épouse de Tom Cruise (avec qui elle a eu une fille, Suri, 15 ans) a trébuché et mis le genou le sol avant de retrouver l'équilibre.

Le petit incident ne l'a pas empêché de passer une superbe soirée à la présentation alice + olivia.