Katrina Patchett : Bustier sexy et décolleté XXL pour la chorégraphe, une soirée gourmande et animée

Katrina Patchett, qui faisait son apparition à la Fashion Week de Paris en septembre dernier, s'est de nouveau illustrée dans une belle tenue samedi 3 décembre 2022, alors qu'elle profitait d'un dîner et d'une soirée au restaurant Le Steak du Baron à Champigny-sur-Marne, près de Paris. La jolie blonde - qui est désormais divorcée de l'ex-candidat de Koh-Lanta Valentin d'Hoore mais de nouveau en couple depuis - était ravissante dans un ensemble bleu marine et un sexy bustier noir au décolleté très plongeant. Sans oublier ses magnifiques boucles d'oreilles, ses bagues au doigt, son make-up impeccable ainsi que sa coiffure d'une élégance folle.

Un look à la fois chic et glamour, qui nous rappelle à quel point son goût et son attrait pour la mode sont prononcés, elle qui est plutôt connue pour ses exploits dans une tout autre discipline, à savoir la danse. Car pour rappel, si cette douzième saison s'est moins bien passée pour elle, puisqu'elle a été éliminée d'entrée avec l'ancien judoka David Douillet , la chorégraphe australienne demeure une figure importante de l'émission Danse avec les stars, elle qui avait remporté la première saison, en 2011, grâce au sublime duo qu'elle formait avec le chanteur M. Pokora

Bien entourée

Onze années de fidélité au programme, durant lesquelles elle n'a cessé d'impressionner. Des chorégraphies laissées de côté le week-end dernier pour profiter, dans ce look ravissant, d'un délicieux repas en compagnie du DJ Big Ali (connu pour ses nombreux featurings avec Fatal Bazooka, alias Mikael Youn, ndlr), de la championne de MMA Laetitia Blot, mais aussi de Derya et Julien, qui sont tous deux, avec l'aide de deux autres acolytes (Selver et Serkan, ndlr), à l'origine de l'ouverture de ce restaurant tendance.