Katrina Patchett et Brahim Zaibat : Retrouvailles complices pour l'ex-duo de Danse avec les stars

Le jeudi 21 octobre 2021, le Tout-Paris avait rendez-vous à l'Arc, un club branché de la Capitale, pour la soirée de l'influenceuse Alix Desmoineaux. L'ancienne star des Marseillais (W9) marquait le coup à l'occasion de la sortie de son tout premier livre, intitulé Glow Up (ed. Hugo Image).

Jeudi, elle a accueilli ses invités habillée d'une tenue tout en ondulations signée Jean-Paul Gaultier face aux photographes. Sur le photocall de l'évènement, en croisant cet immense gâteau aux couleurs de l'ouvrage, de nombreuses personnalités se sont ainsi succédées.

On peut citer Katrina Patchett et son ancien partenaire de Danse avec les stars (TF1), Brahim Zaibat lors de la quatrième saison du programme de danse. Ces amis sont restés très proches et ont affiché leur complicité. Entre eux, tout est platonique. "Il y a eu des rumeurs de liaison à notre propos qui étaient totalement fausses. (...) Quand on est un professionnel on ne couche pas avec sa partenaire. C'est la base", assurait-il dans les pages de Gala. Lors de la soirée parisienne jeudi, d'autres célébrités comme Caroline Boutier, Gwenaelle Baid, Dominique Busso de Forbes France ou encore JeremStar ont répondu présent.

Dans son premier livre, Glow Up, Alix Desmoineaux évoque son expérience amère avec les programmes de télé-réalité, évoquant des bagarres jamais montrées dans l'émission et des manipulations de la production, notamment au sujet de ses relations amoureuses. Un nouveau témoignage horrifiant après ceux d'Angèle Daheb, Nathanya Sion ou encore Morgane Enselme.