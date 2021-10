Diaporama Katrina Patchett et Brahim Zaibat : Retrouvailles complices pour l'ex-duo de Danse avec les stars

Katrina Patchett et Brahim Zaibat : Retrouvailles complices pour l'ex-duo de Danse avec les stars

Katrina Patchett et Brahim Zaibat lors de la soirée de L'influenceuse Alix Desmoineaux ( avec une tenue de Jean-Paul Gaultier) aux 2 millions d'abonnés sort son premier livre 'GLOW UP' lors d'une soirée à l'Arc à Paris le 21 Octobre 2021. © Denis Guignebourg / Bestimage

Katrina Patchett et Brahim Zaibat lors de la soirée de L'influenceuse Alix Desmoineaux ( avec une tenue de Jean-Paul Gaultier) aux 2 millions d'abonnés sort son premier livre 'GLOW UP' lors d'une soirée à l'Arc à Paris le 21 Octobre 2021. © Denis Guignebourg / Bestimage

Katrina Patchett lors de la soirée de L'influenceuse Alix Desmoineaux ( avec une tenue de Jean-Paul Gaultier) aux 2 millions d'abonnés sort son premier livre 'GLOW UP' lors d'une soirée à l'Arc à Paris le 21 Octobre 2021. © Denis Guignebourg / Bestimage

JeremStar et Caroline Boutier lors de la soirée de L'influenceuse Alix Desmoineaux ( avec une tenue de Jean-Paul Gaultier) aux 2 millions d'abonnés sort son premier livre 'GLOW UP' lors d'une soirée à l'Arc à Paris le 21 Octobre 2021. © Denis Guignebourg / Bestimage

Katrina Patchett et Brahim Zaibat lors de la soirée de L'influenceuse Alix Desmoineaux ( avec une tenue de Jean-Paul Gaultier) aux 2 millions d'abonnés sort son premier livre 'GLOW UP' lors d'une soirée à l'Arc à Paris le 21 Octobre 2021. © Denis Guignebourg / Bestimage

L'influenceuse Alix Desmoineaux ( avec une tenue de Jean-Paul Gaultier) aux 2 millions d'abonnés sort son premier livre 'GLOW UP' lors d'une soirée à l'Arc à Paris le 21 Octobre 2021. © Denis Guignebourg / Bestimage

L'influenceuse Alix Desmoineaux ( avec une tenue de Jean-Paul Gaultier) aux 2 millions d'abonnés sort son premier livre 'GLOW UP' lors d'une soirée à l'Arc à Paris le 21 Octobre 2021. © Denis Guignebourg / Bestimage

Katrina Patchett et Brahim Zaibat lors de la soirée de L'influenceuse Alix Desmoineaux ( avec une tenue de Jean-Paul Gaultier) aux 2 millions d'abonnés sort son premier livre 'GLOW UP' lors d'une soirée à l'Arc à Paris le 21 Octobre 2021. © Denis Guignebourg / Bestimage

Katrina Patchett et Brahim Zaibat lors de la soirée de L'influenceuse Alix Desmoineaux ( avec une tenue de Jean-Paul Gaultier) aux 2 millions d'abonnés sort son premier livre 'GLOW UP' lors d'une soirée à l'Arc à Paris le 21 Octobre 2021. © Denis Guignebourg / Bestimage

L'influenceuse Alix Desmoineaux ( avec une tenue de Jean-Paul Gaultier) aux 2 millions d'abonnés sort son premier livre 'GLOW UP' lors d'une soirée à l'Arc à Paris le 21 Octobre 2021. © Denis Guignebourg / Bestimage

L'influenceuse Alix Desmoineaux ( avec une tenue de Jean-Paul Gaultier) aux 2 millions d'abonnés sort son premier livre 'GLOW UP' lors d'une soirée à l'Arc à Paris le 21 Octobre 2021. © Denis Guignebourg / Bestimage

L'influenceuse Alix Desmoineaux ( avec une tenue de Jean-Paul Gaultier) aux 2 millions d'abonnés sort son premier livre 'GLOW UP' lors d'une soirée à l'Arc à Paris le 21 Octobre 2021. © Denis Guignebourg / Bestimage

L'influenceuse Alix Desmoineaux ( avec une tenue de Jean-Paul Gaultier) aux 2 millions d'abonnés sort son premier livre 'GLOW UP' lors d'une soirée à l'Arc à Paris le 21 Octobre 2021. © Denis Guignebourg / Bestimage

Katrina Patchett et Brahim Zaibat lors de la soirée de L'influenceuse Alix Desmoineaux ( avec une tenue de Jean-Paul Gaultier) aux 2 millions d'abonnés sort son premier livre 'GLOW UP' lors d'une soirée à l'Arc à Paris le 21 Octobre 2021. © Denis Guignebourg / Bestimage

L'influenceuse Alix Desmoineaux ( avec une tenue de Jean-Paul Gaultier ) aux 2 millions d'abonnés sort son premier livre 'GLOW UP' lors d'une soirée à l'Arc à Paris le 21 Octobre 2021. © Denis Guignebourg / Bestimage

L'influenceuse Alix Desmoineaux ( avec une tenue de Jean-Paul Gaultier) et Gwenaelle Baid sort son premier livre 'GLOW UP' lors d'une soirée à l'Arc à Paris le 21 Octobre 2021. © Denis Guignebourg / Bestimage

18 / 28

Dominique Busso de Forbes France et L'influenceuse Alix Desmoineaux ( avec une tenue de Jean-Paul Gaultier) et guest aux 2 millions d'abonnés sort son premier livre 'GLOW UP' lors d'une soirée à l'Arc à Paris le 21 Octobre 2021. © Denis Guignebourg / Bestimage