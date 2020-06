Katy Perry a envisagé le suicide, "brisée" par sa rupture avec Orlando Bloom

Son sourire est ravageur. Sa pop est ultracolorée. Mais parfois, loin de la scène, loin des studios d'enregistrement, Katy Perry n'a pas le moral. Durant l'année 2017, alors qu'elle venait de se séparer d'Orlando Bloom, la chanteuse a nourri de très sombres pensées. D'autant que son album Witness – qui contient les titres Chained to the Rhythm et Swish Swish – n'atteignait pas exactement les chiffres espérés. "Ma carrière suivait une trajectoire qui ne faisait que monter, monter, et puis il y a eu ce petit changement, pas si énorme d'un point de vue extérieur. Mais pour moi, c'était sismique, s'est-elle souvenue sur CBC. Je m'étais tellement donnée, et ça m'a littéralement brisée. Pour couronner le tout, j'avais rompu avec mon petit ami, qui est désormais le père de mon futur enfant."

À l'époque, Katy Perry a pensé à tout pour soulager sa peine immense, même à s'ôter la vie. Heureusement, elle est parvenue à trouver du positif à ce malheur, à comprendre qu'elle ne pouvait pas être constamment "cette super popstar de 30 ans". La foi, la gratitude l'auront heureusement aidée à tenir le coup. "L'espoir a toujours été une option, poursuit la chanteuse. Bien sûr, je suis celle qui contrôle ma destinée, je suis celle qui va faire en sorte qu'elle se réalise. Mais je crois que quelque chose de plus grand m'a fait venir sur terre pour que j'accomplisse quelque chose de bien précis, pour une bonne raison. Je crois que tout le monde a été créé dans un but précis, et que personne n'est jetable."

La bonne nouvelle, c'est que Katy Perry va beaucoup, beaucoup mieux. Elle est enceinte jusqu'au cou – elle attend une petite fille – et elle est la plus heureuse des femmes auprès d'Orlando Bloom... qu'elle s'apprête à épouser. Elle est revenue sur les devants de la scène avec les titres Never Worn White et Daisies. Dans son cinquième album, qui s'apprête lui aussi à voir le jour, elle a même consacré une chanson à son enfant : un inédit intitulé What Makes a Woman dans lequel elle explique qu'il n'y a aucune limite à nos rêves. A-t-on déjà vu plus beau cadeau de naissance ?