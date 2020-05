Katy Perry : Filmée entièrement nue, son (énorme) baby bump dévoilé

Enceinte de son premier enfant, Katy Perry a dévoilé encore un peu plus son baby bump dans son nouveau clip Daisies. On découvre la fiancée d'Orlando Bloom habillée d'une longue robe blanche fine et transparente. La future maman apparaît dans une nature luxuriante puis se dénude pour se baigner dans une cascade. Entièrement nue, la chanteuse de 35 ans montre à ses fans ainsi son baby bump devenu (très) imposant. Radieuse, l'interprète du titre Never Really Over apparaît au comble du bonheur, heureuse de bientôt donner la vie à sa petite fille.

Sur Twitter, l'artiste avait donné des précisions sur ce nouveau titre publié le 15 mai 2020 sur YouTube : "J'ai écrit cette chanson il y a quelques mois comme un appel à rester fidèle au cap que vous vous êtes fixé, indépendamment de ce que les autres peuvent penser. Récemment, cela a pris un nouveau sens pour moi, à la lumière de ce que le monde entier vit." Une chanson porteuse d'espoir qui résonne parfaitement avec la pandémie de coronavirus qui touche actuellement le monde entier.

Il y a quelques mois, la chanteuse avait annoncé sa grossesse dans le clip Never Worn White où elle dévoilait pour la première fois son baby bump. Une future maman pressée de donner naissance à son bébé et qui a des envies très particulières pendant sa grossesse. Interviewée en visio dans l'émission Live with Kelly and Ryan le mercredi 29 avril 2020, la jeune femme confiait par exemple avoir de grandes envies de gaufres, mais aussi de Tabasco depuis qu'elle est enceinte. Rien d'étonnant finalement pour une femme telle que Katy !

Encore un peu de patience, le bébé de Katy Perry et d'Orlando Bloom est attendu pour l'été 2020.