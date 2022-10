Katy Perry : Son oeil se ferme de manière incontrôlable en plein concert, la chanteuse sème la panique !

Katy Perry est peut-être, aussi, un poil fatiguée. La chanteuse, qui clôture à peine Play, sa résidence à Las Vegas, s'apprête à s'envoler en direction du Japon pour participer, les 19 et 20 novembre, au True Colors Festival de Tokyo. Elle s'occupe également, entre deux shows, de l'éducation de sa petite fille Daisy, qui a rejoint la famille le 26 août 2020. Le 25 octobre 2022, alors qu'elle quittait à peine la scène de Los Angeles, l'interprète de Dark Horse célébrait son anniversaire et avait une pensée, immédiate, pour le plus beau cadeau que la vie ait pu lui offrir. "A chaque foi que je souffle mes bougies, je souhaite toujours vous avoir, écrivait-elle, en ciblant son chéri et leur enfant. J'ai 38 ans et je suis reconnaissante." Parfois loin de l'oeil, mais jamais loin du coeur...