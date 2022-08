Keen'V : Furieux, il s'en prend à un influenceur très connu... Une plainte déposée !

Un message qui fait référence aux nombreux placements de produits que réalise le jeune homme chaque jour, comme de nombreux autres influenceurs et qui lui fait gagner beaucoup d'argent. Une phrase qui ne lui a pas plu du tout : quelques heures après l'accusation de Keen'V, l'ancien candidat de 10 Couples parfaits, accusé d'agressions sexuelles et boycotté de toutes les émissions de télé-réalité, lui a répondu.

"Keen'V vient de porter des propos diffamatoires à mon encontre sur TikTok", a-t-il déclaré. "Il doit avoir besoin de visibilité pour la sortie de son album. Je le répète, je ne laisserai plus personne me salir et profiter de ma notoriété et de ma visibilité pour vendre ses torchons. Son TikTok a été contacté par un huissier de justice et une plainte va être déposée pour diffamation et accusations calomnieuses". Une guerre dans laquelle le chanteur ne devrait pas se laisser faire !

Ce n'est pas la première fois qu'une personnalité s'en prend au monde de l'influence : depuis quelques mois, la guerre est totale entre le rappeur Booba, qui entre deux attaques contre ses collègues, s'en est pris à Magali Berdah, l'influente agente de tous les candidats de télé-réalité, qu'il a décidé de faire tomber. Déclarant recevoir des milliers de messages d'insultes par jour, celle-ci a porté plainte.