Keira Knightley : Pourquoi elle refuse de tourner certaines scènes de sexe

Le regard masculin est parfois toxique. Keira Knightley l'a rappelé dans le podcast Chanel Connects, le 14 janvier 2021. L'actrice britannique de 35 ans a expliqué qu'elle refuse à présent de filmer des scènes de nu ou de sexe avec des réalisateurs masculins. "C'est partiellement par vanité, mais aussi pour le regard masculin", a-t-elle expliqué, tout en soulignant ici le "male gaze", qui renvoie aux représentations stéréotypées et à l'objectification des femmes au cinéma.

"Je me sens très gênée à l'idée de reproduire le regard masculin. Il y a des fois où je me dis : 'Oui, je comprends complètement que cette scène de sexe se doit d'être bonne dans ce film et que tu as besoin de quelqu'un de canon'. Je ne veut pas que le regard masculin soit ces horribles scènes de sexe où vous êtes toute luisante et que tout le monde reluque. Ça ne m'intéresse pas de faire ça", a ajouté l'actrice anglaise de 35 ans.

Si elle souhaite limiter les scènes de nu ou de sexe, c'est aussi parce que Keira Knightley est devenue maman. "Je suis trop vaine et ce corps a désormais accueilli deux enfants et j'aimerais juste ne pas me retrouver nue devant un groupe d'hommes", a poursuivi la maman d'Edie (5 ans) et Delilah (1 an). Même si on ne la retrouvera pas devant une caméra d'homme, Keira Knightley ne se dit pas totalement opposée aux scènes de sexe pour autant : "Si j'écrivais un scénario à propos de mon parcours pour devenir maman et l'acceptation de mon corps, je pense que ça devrait être réalisé par une femme. Je ne bannis pas ça non plus, mais avec un réalisateur homme, si."

Keira Knightley s'apprête à jouer dans la nouvelle fiction de la réalisatrice Anna Symon, The Essex Serpent, bientôt disponible sur Apple TV+. On l'attend également dans l'adaptation du roman de Suzanne Rindell, TH Other Typist, réalisée par Ilene Chaiken (The Handmaid's Tale).