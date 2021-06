Kelly Osbourne addict à l'héroïne depuis l'adolescence : "C'était tout ce dont j'avais besoin"

Kelly Osbourne à coeur ouvert. La célèbre "fille de" s'est confiée sur le début de sa lutte contre la drogue alors qu'elle était jeune adolescente. Dans un avant-goût de la prochaine apparition de la star sur Facebook Watch Red Table Talk, la chanteuse de 36 ans, a révélé aux hôtes Jada Pinkett Smith, Adrienne Banfield-Norris et Willow Smith que sa relation avec les drogues et l'alcool a commencé quand on lui a prescrit un médicament opioïde après avoir subi une intervention chirurgicale à l'âge de 13 ans.

"J'ai continué à être malade et j'ai eu un très mauvais cas d'amygdalite. Ils ont fini par devoir me faire une intervention chirurgicale folle, et après ça, ils m'ont donné du Vicodin", raconte-t-elle. "Et c'était tout ce dont j'avais besoin" ajoute-t-elle.

Kelly Osbourne poursuit :"Je suis passée outre toutes les voix dans ma tête qui disaient "Tu es grosse, tu es laide, tu n'es pas assez bonne, personne ne t'aime, tu ne mérites pas ça, les gens ne t'aiment que parce que tu es tes parents". Et puis tout d'un coup, chaque voix a été réduite au silence et j'ai eu l'impression que la vie m'avait fait un câlin".