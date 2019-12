Kendall Jenner : Bombesque en bikini, le prix (mini) de son maillot de bain

Alerte, bombe en vue ! Kendall Jenner s'est affichée plus sexy que jamais lors d'une petite sortie sur le yacht d'un ami à Miami. Sublime, la soeur de Kylie Jenner a profité d'une belle après midi ensoleillée entourée de ses amis pour prendre le large. Le 6 décembre 2019, elle publie un cliché sur Instagram en écrivant simplement :"Méduses et moustiques". Symbole d'une anecdote ou d'une mésaventure en mer ? Peut-être. Suivie par plus de 119 millions d'abonnés, les réactions des fans de Kendall ne se sont pas faites attendre sur Instagram. Conquis par la beauté et le charme du top model, ses followers ont tous admiré le corps parfait de la membre du clan Kardashian-Jenner :"Sublime", "Époustouflante", "Parfaite", "Tellement belle !"

Sur le yacht, Kendall portait un bikini orange de la marque Sommer Swim (au prix très modeste de 69 euros). Sa chevelure brune est domptée dans une ponytail basse. Pour contrer le petit vent frais en mer, la mannequin de 24 ans porte un gilet vert très léger. Pour accessoiriser ce look, la fille de Kris Jenner porte des lunettes de soleil. Histoire de se cultiver un peu sous le soleil de Floride, Kendall a lu l'ouvrage qui rassemble des essais de l'auteur Chelsea Handon, Tonight I'm With Someone Else.

Plus tard dans la soirée, le mannequin a été aperçu habillée de manière très sexy. Cheveux lâchés, la fille de Caytlinn Jenner portait un pantalon en cuir moulant accompagné d'un bustier python. Bref un vrai canon que ce soit en mer que sur la terre ferme.