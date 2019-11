Kylie Jenner : Sans perruque, elle dévoile enfin ses "vrais" cheveux

Blonde platine, brune, rousse, cheveux bleus, oranges ou verts,... Kylie Jenner a la capacité de changer de coiffure et de coloration à la vitesse de l'éclair. Une prouesse réalisée par des coloristes professionnels ? Ou par les hairstylists les plus réputés de Miami ? Point du tout. La benjamine du clan Kardashian est tout simplement une grande adepte des perruques et autres lace wigs. Mais alors, à quoi ressemble vraiment la businesswoman de 22 ans lorsqu'elle ôte tous ses artifices capillaires ?

Le 22 novembre 2019, la maman de Stormi Webster (1 an) a enfin répondu à cette question en dévoilant sa chevelure au naturel. Une courte vidéo où l'on découvre la créatrice de Kylie Cosmetics sortant de la douche et habillée d'une simple serviette blanche nouée au niveau de la poitrine. Face au miroir, la soeur de Kendall Jenner caresse délicatement sa chevelure brune arrivant au niveau des épaules. Pour accompagner sa vidéo, elle écrit : "Je n'ai jamais eu les cheveux aussi longs depuis mes 15 ans".