Kendall Jenner : En T-shirt et sans soutien-gorge, elle dévoile ses formes

L'hiver touche à sa fin et fera bientôt place au printemps. Le début d'une nouvelle saison impose un changement de garde-robe. Kendall Jenner l'a déjà opéré : le top model profite du soleil de Los Angeles vêtu d'un petit haut, exposant ainsi son ventre plat et sa poitrine...

Mercredi 11 mars 2020, Kendall Jenner a profité d'un après-midi détente. La jolie brune de 24 ans s'est notamment rendue au restaurant Croft Alley pour déjeuner. Elle a également été surprise quittant le domicile d'amis et remontant à bord de son véhicule, une Lamborghini Urus noire (son beau-frère Kanye West et Justin Bieber en possèdent également) à plus de 200 000 euros.

Ce n'est pourtant pas sur son 4x4 que les photographes ont porté leur attention, mais sur son look du jour ! Kendall Jenner portait un petit haut à boutons crème, un jean blanc et des baskets New Balance. Un sac Louis Vuitton accessoirisait sa tenue. Sans soutien-gorge, la grande soeur de Kylie Jenner a involontairement révélé le dessous de sa poitrine (ou underboob en anglais).

Kendall Jenner est toujours bronzée de ses récentes vacances aux Bahamas. La superstar s'était envolée avec Kylie Jenner et plusieurs amies. Elle continue de publier les torrides photos souvenirs de ce séjour. En bikini coloré, sur un bateau ou un transat, Kendall régale ses près de 125 millions d'abonnés.