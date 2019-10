Kendall Jenner : Le mannequin pose topless, puis avec un homme nu

Bien qu'elle ait fait le choix de mener une carrière plus exclusive, Kendall Jenner reste l'un des top models les plus en vogue de la planète. Elle consolide son statut en ajoutant à son book une nouvelle campagne publicitaire. La bombe de 23 ans y pose topless, puis au côté d'un homme entièrement nu...

Kendall Jenner est la star de la nouvelle campagne publicitaire de Reserved. La marque vient d'en dévoiler les images, signées du photographe Gordon von Steiner. Son égérie illustre les différentes phases et looks de la vie d'une femme.

Sexy en brassière (ou topless) et jupe en cuir artificiel, fatale dans une robe rouge ou rock dans un T-shirt vintage, robe florale et bottines noires, Kendall Jenner réalise et réussit un imparable numéro de charme.

Un homme entièrement nu, qui figure dans la vidéo, a également participé à la séance.