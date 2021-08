Kendji : Cette actrice américaine qui lui envoie cadeaux et messages...

Proche de ses fans, Kendji Girac a encore quelques secrets. Il en révèle certains dans une nouvelle interview, et évoque son amitié étonnante avec une star américaine. Pour la séduire, le chanteur a trouvé une manoeuvre imparable : placer son nom dans un de ses tubes.

C'est avec Brut que Kendji s'est entretenu. Dans la séquence "La vérité sur" lui étant consacré, l'artiste de 25 ans et papa d'une petite fille (Eva Alba, 8 mois) a révélé son amitié avec une actrice américaine. "Je dis pas 'ma meilleure amie' parce que je ne la vois pas très souvent, mais c'est une bonne amie, oui", explique-t-il. Son nom ? Eva Longoria !

"Eva, je l'ai rencontrée au début de ma carrière. J'avais fait des galas pour elle. Elle m'avait invité et un jour, je lui avais chanté une chanson, j'avais chanté 'Bella' mais j'avais dit 'Eva ! Eva !'. Et là, elle a kiffé, poursuit Kendji. Du coup après on a pris contact, j'ai été la voir à Los Angeles, elle m'envoie des petits cadeaux, elle me fait des messages de temps en temps, et c'est une bonne personne, très très gentille."