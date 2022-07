Kendji Girac change de tête : le jeune papa dévoile un nouveau look pour ses débuts d'acteur

Et c'est d'ailleurs la partie de sa nouvelle expérience qu'il a le moins aimé : en effet, dans une interview à Télé-Loisirs, il a raconté qu'il avait du faire beaucoup d'efforts pour rentrer dans la peau de son personnage. "C'est ce qui a été le plus compliqué pour ce tournage : accepter de me laisser pousser la barbe et les cheveux !", a-t-il raconté. "Pour se mettre dans le personnage de Zack, il fallait faire les choses jusqu'au bout. À la base, je me rase tous les matins. Je ne supporte pas de sortir mal rasé. Ma mère m'a d'ailleurs fait des gros yeux en me découvrant avec ce look."

Prêt à tous les sacrifices (même à se brouiller avec sa mère !) pour le cinéma, Kendji ne devrait cependant pas bifurquer entièrement dans sa carrière ! Le jeune papa de la petite Eva Alba (née en 2021) continue la musique et les concerts, longtemps mis en pause pendant la pandémie. Ce qui lui a permis, d'ailleurs, d'explorer d'autres pistes : devenu comédien, Kendji a également tenté le fauteuil de juré de The Voice.

Sorti de l'émission, en tant que candidat, le chanteur gitan est revenu aux sources en cherchant de nouveaux talents... dans la version junior du programme, où il est juré depuis deux ans, remplaçant Amel Bent. Dans la nouvelle saison, qui sera diffusée dans quelques semaines, il accueillera deux nouveaux membres du jury : Louane, qui a participé comme lui au programme il y a quelques années et Julien Doré, également jeune papa, qui fait aussi ses débuts.