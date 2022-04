Kev Adams vexé par les récentes révélations de Sylvie Tellier ? Elle répond et fait une mise au point

Le 15 avril, les téléspectateurs de TF1 ont pu découvrir un nouveau numéro de Mask Singer 2022. Et malheureusement pour Sylvie Tellier qui se cachait sous le costume du Caméléon, les enquêteurs Alessandra Sublet, Jarry, Anggun et Kev Adams l'ont démasquée. Une fois à visage découvert, cette dernière a balancé une anecdote sur l'humoriste de 30 ans, un sujet sur lequel elle est revenue à l'occasion d'une interview pour Gala.

Nos confrères lui ont demandé si Kev Adams avait été vexé à la suite de ses confidences à son sujet. "Je ne sais pas, je vous dirai ça plus tard. Kev, je le chambre depuis quelques année sur ça, il sait. Et d'un côté, il dit que je suis sa belle-mère, alors que je n'ai pas du tout l'âge, alors c'est lui qui a commencé", a confié Sylvie Tellier amusée, à nos confrères de Gala. Et auprès de Télé Star, elle a précisé que chaque Miss était libre de vivre la vie qu'elle souhaitait, qu'il s'agissait là simplement d'une blague "parce que Kev a été très proche d'Iris [ils ont formé un couple durant un an, NDLR]". "Et puis il est venu souvent à Miss France. Je ne pousse pas le vice à aller faire l'ingérence dans leur vie perso, elles font ce qu'elles veulent", a-t-elle conclu.

Ce sont des séquences qui ont beaucoup amusé. A la suite de la prestation du Caméléon sur Résiste de France Gall, les enquêteurs étaient tous persuadés que Sylvie Tellier se cachait sous le costume. "C'est logique elle est venue pour faire passer un message aux miss : arrêtez de fréquenter Kev Adams", avait plaisanté Kev Adams. Et après que Jarry a fait savoir que la directrice générale de la société Miss France était une très bonne amie, il a ajouté : "Moi je la connais moins. A chaque fois que je l'ai croisée elle m'a dit : 'Qu'est ce que tu fais là, casse toi, dégage." Une déclaration qui n'est pas passée dans l'oreille d'un sourd.

Une fois démasquée en fin d'émission, Sylvie Tellier a précisé qu'elle connaissait déjà Kev Adams. "Tout ce qu'il a dit était vrai. A chaque fois que je l'ai croisé, je l'ai viré d'une chambre donc ça, c'était fait", a-t-elle lancé. Une révélation qui a beaucoup fait rire sur le plateau et que le principal intéressé a vite confirmée. : "Je t'avoue que je ne connaissais pas du tout Sylvie dans cet égard, l'égard rigolo, l'égard caméléon. Moi, je connaissais Sylvie de : 'Kev, il faut rentrer chez toi maintenant, ça suffit.'", a-t-il déclaré. Et la candidate de conclure qu'elle lui demandait d'arrêter de gratter à la fenêtre.