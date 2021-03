Kevin Guedj trahi par des proches "malveillants" : en colère, il opère un changement

Salie, humiliée et insultée sur les réseaux sociaux, Carla Moreau a vécu un véritable enfer suite aux révélations de Marc Blata qui affirmait qu'elle avait fait appel à une voyante pour jeter des sorts aux candidats des Marseillais. Quelques jours plus tard, Marc s'était finalement rétracté et avait confié qu'en réalité Carla avait été manipulée et rackettée par la voyante Danae. Pris dans la tourmente, son épouxKevin Guedj avait alors tout fait pour sauver l'honneur de sa femme, alors que tous ses amis lui avaient subitement tourné le dos. Silencieux jusqu'à présent, le papa de Ruby a décidé de s'exprimer et de prendre la parole sur Snapchat le 21 mars 2021 afin de dénoncer le comportement de certains membres de son entourage pendant cette affaire.

Il explique : "Il y a des moments dans la vie, et je pense que c'est pour tout le monde pareil, il y a des moments dans la vie où tu vois les personnes qui sont bienveillantes envers toi, les personnes qui sont malveillantes envers toi, les personnes qui peuvent croire certaines choses sur toi et tout ça. Et quand il t'arrive des choses dans la vie, il y a au contraire des gens où tu t'y attendais pas du tout qui sont là. Et il y a des gens où tu te serais dis : 'Pff mais pour toi il pourrait faire n'importe quoi', qui ne sont pas là, après tu as des gens qui voient que tu es au fond du trou et qui se disent : 'Ah tiens c'est le moment de l'enterrer'. (...) Et là tu te dis quand même ce genre de personnes qui font ça c'est quand même fou parce que jamais tu aurais pu imaginer. Jamais tu aurais pu..."

Résolu à faire désormais le tri dans ses relations, il confie : "J'ai toujours été quelqu'un de gentil, de trop gentil même et c'est une facette de moi que je vais changer..." Le candidat des Marseillais VS Le reste du monde n'a cependant pas désigné clairement les personnes concernées par ses mots.