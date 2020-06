Kevin Mischel (Divines, Break) papa pour la 2e fois: il révèle le prénom du bébé

La danse de la vie suit son cours magnifique. Kevin Mischel, que l'on connaît pour sa performance remarquable dans le film Divines – de Houda Benyamina – vient d'annoncer sur les réseaux sociaux qu'il était papa pour la deuxième fois. La crise sanitaire qui fracture l'univers ne gâchera en rien son bonheur, si ce n'est qu'il n'a pu récupérer son enfant qu'en acceptant de porter un masque de protection. "On t'embarque", a-t-il écrit sur Instagram, légendant une photographie sur laquelle il apparaît avec le nouveau-né dans ses bras. Concernant le sexe et le prénom du bébé, pas de mystère. Il s'agit d'un petit garçon prénommé Nate, né le 13 juin 2020.

La "meute" s'agrandit ! Le 31 décembre 2018, Kevin Mischel expliquait que 2019 débuterait à merveille pour lui et sa compagne, qui accueillaient leur premier bébé. Mais Liam, désormais grand frère, était né bien avant l'annonce de papa, puisque c'est le 26 août 2018 qu'il a ouvert les yeux. "Le meilleur est arrivé cette année, se réjouissait-il. Après des années d'attente et d'épreuves. Tu as tout surmonté... Le reste ne compte pas." Sportif, acteur, égérie Louis Vuitton au côté de Catherine Deneuve, on peut dire que tout lui réussit.