Khloé Kardashian : Enfant, elle a été traumatisée par sa mère Kris Jenner

Même après 20 saisons de L'incroyable famille Kardashian, leurs fans apprennent de nouvelles choses sur Kris Jenner et ses enfants ! La star de télé-réalité a fait une étonnante révélation sur Khloé. Enfant, elle a été traumatisée en écoutant sa mère et son ex-beau-père en plein ébats sexuels...

C'est dans l'émission Ellen, produite et animée par Ellen DeGeneres, que Kris Jenner est revenue sur cette situation insolite. La présentatrice lui a confié que plus jeune, Khloé s'était jurée de ne jamais avoir de rapports sexuels. Elle s'y était engagée après un jeu de cache-cache qui avait mal tourné.

"Quand elles avaient 10 ans, Khloé et une amie jouaient à cache-cache, et elles se sont cachées sous mon lit et y sont restées un long moment, a expliqué Kris Jenner sur Ellen. Et pendant ce temps, Bruce, à l'époque [devenue Caitlyn Jenner, NDLR], et moi sommes allés nous coucher, et on s'est un peu chauffés. Et les enfants étaient encore sous le lit... Elles étaient terrorisées, et en pleine nuit, une fois sûres que nous dormions, elles sont discrètement sorties, mais nous les avons surprises."