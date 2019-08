Khloé Kardashian méconnaissable : les moments forts de sa transformation

Mais qui a osé dire que Khloé Kardashian était accro au bistouri ? Sur les photographies qu'elle a récemment partagées sur les réseaux sociaux, la fille de Kris Jenner a ravivé les rumeurs les plus folles concernant sa plastique. Lèvres bombées, petit nez très retroussé, cheveux blond platine et yeux de chat, la jeune maman de 35 ans est apparue relativement méconnaissable sur son compte Instagram. Loin de l'image de la "Koko Loco" des débuts de la télé-réalité américaine, elle pourra toujours crier haut et fort qu'elle a suivi les tutos make up et contouring de Kim avec grande attention...

Avec le temps, Khloé Kardashian a fait de la transformation physique sa marque de fabrique ainsi que son gagne-pain. Devenue accro au fitness, divulguant ses diverses morning routines sur les réseaux sociaux, elle a notamment aidé les âmes en peine à se venger de leurs ex... en devenant fit, tout simplement, dans l'émission Revenge Body. Mais là n'est pas son seul talent. Souvenez-vous : en 2015, la benjamine de Robert Kardashian surprenait la planète entière en montrant à tout le monde comment ranger des cookies dans une jarre en verre. Les jaloux trouveront encore des choses à redire vis-à-vis de son curriculum...

Héroïne d'une énième saison de L'incroyable famille Kardashian, Khloé a pourtant eu la tête ailleurs ces derniers mois. Avec la naissance de sa petite True, les infidélités de Tristan Thompson et les trahisons de Jordyn Woods, elle a difficilement su où donner de la tête. Et c'est pourtant en reine du marketing qu'elle s'est imposée il y a quelques jours. Pour assurer la promotion des produits cosmétiques de sa petite soeur Kylie - à la tête de Kylie Cosmetics et Kylie Skin -, elle a enchaîné les shots alcoolisés afin de tourner une vidéo où elle se maquille ivre. Quitte à être méconnaissable, autant l'être pour de bon...