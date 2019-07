Kylie Jenner : Jordyn Woods flirte (encore) avec un ex de Khloe, elle sévit

Cette fois, c'est terminé. Kylie Jenner (21 ans) a définitivement rayé de sa vie son ex-meilleure amie Jordyn Woods (21 ans). Et pour cause : après avoir embrassé le chéri de sa soeur Khloe en soirée en février 2019, Jordyn flirterait désormais avec un autre de ses ex, James Harden. Selon TMZ, Jordyn et James ont fait la fête (et même fumé le narguilé) le mercredi 24 juillet 2019 à Houston. Une petite fête sans conséquences ? En toute "amitié" ? Pas si sûr puisque TMZ révèle que des sources proches de l'ex-BFF de Kylie le fréquentait depuis des mois en cachette. Une trahison de plus - et de trop - pour la créatrice de Kylie Cosmetics, qui a immédiatement unfollowé Jordyn sur Instagram.

Habitué aux joueurs de basket-ball, Khloe a fréquenté James Harden un peu après son divorce avec Lamar Odom en 2015. Coupable de l'avoir trompée (décidément...), le basketteur des Rockets de Houston aurait déclaré par la suite à la presse américaine que l'année passée avec la maman de True avait été "la pire année de sa vie". Très classe.

Or, Jordyn a semble-t-il menti une fois de plus à Kylie puisqu'elle aurait expliqué à la maman de Stormi (1 an) que Khloe était au courant de sa relation "amicale" avec James. Apparemment, ce n'était pas du tout le cas. Dans la vidéo diffusée sur le site de TMZ, on voit clairement Jordyn Woods danser devant l'ex de Khloe. De façon pas tout à fait amicale...

Pourtant, Kylie Jenner avait tenté de défendre Jordyn lorsque celle-ci avait embrassé le père de True. Dans l'émission L'Incroyable Famille Kardashian, elle avait même dit à sa grande soeur Kim (qui avait réalisé une chanson pour attaquer Jordyn) : "Nous n'avons pas besoin de harceler quelqu'un. Le regard qu'elle avait quand elle est venue chercher ses affaires... Elle vit clairement des épreuves. Je ne pense pas que qui que ce soit mérite de vivre ça." Après cette nouvelle trahison, une chose est sûre : Jordyn ne pourra désormais compter que sur elle-même pour se défendre...