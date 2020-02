Kim Glow : Photo torride pour présenter son nouveau chéri sur Instagram

Le rêve semble être devenu réalité pour Kim Glow. L'ancienne candidate des Marseillais VS Le reste du monde a enfin trouvé chaussure à son pied. Après des relations tumultueuses avec Sylvain Potard ou encore Anthony Matéo, Kim (de son vrai nom Sophie Laune) a officialisé son idylle avec le nouvel homme qui fait battre son coeur. Assise sur le plan de travail de sa cuisine en lingerie noire, la belle brune de 34 ans apparaît tendrement lovée dans les bras d'un homme costaud et bien bâti. Cliché très sexy soit, mais qui ne permet pas en revanche de découvrir le visage de ce mystérieux Apollon puisqu'il est photographié de dos. Le suspense reste donc, pour le moment, entier.

Pour être totalement raccord, l'ancienne candidate de télé-réalité a bien sûr pensé à se faire une manucure spéciale Saint-Valentin avec de ravissants petits coeurs roses et rouges. Elle a également pensé à filmer celle avec qui elle a passé la nuit, son yorkshire prénommé Chanel, habillée (évidemment) en rouge pour ce grand jour. Passionnée et très romantique, comme toujours, Kim ajoute une musique sur ce cliché : I Will Always Love You de Whitney Houston. Conquis, ses followers sont ravis pour la jeune femme et commentent : "Beau couple", "Tu mérites tout le bonheur du monde, plein de bisous, d'amour et d'amitié. bisous les amoureux".