Kim Kardashian : Avec l'adorable Psalm, elle fait une grande annonce sur Kanye

Kim Kardashian (38 ans) a été aperçue avec son bébé Psalm dans les rues de Los Angeles le 26 septembre 2019. Son mari Kanye West et elle ont eu quatre enfants : North (6 ans), Saint (3 ans), Chicago (1 an et demi) et Psalm (4 mois). Adeptes des prénoms à consonance religieuse, Kanye et Kim ont toujours assumé d'être très croyants.

L'interprète de Runaway organise d'ailleurs régulièrement des messes appelées "Sunday Services" mêlant musique et gospel. Le prochain album de Kanye intitulé Jesus is King (axé aussi sur la religion) devait sortir le 27 septembre 2019. Sa femme avait même posté sur son compte Instagram les titres des chansons du futur album de son mari, toutes faisant référence à la foi. On pouvait ainsi découvrir les morceaux : "Dieu est", "Baptisé", "Dimanche", "Eau", "Doux Jésus". La première date ayant finalement été reportée, le mystère reste entier sur le moment de la sortie de cet album. Mais il faut avoir la foi !