Kim Kardashian et Kanye West : Déjà séparés, en attendant le divorce ?

Les fans du couple formé par Kim Kardashian et Kanye West sont inquiets. Ils craignent l'annonce officielle d'un divorce, une issue souhaitée par Kanye, qui soupçonnait son épouse d'avoir été infidèle. Les deux superstars vivent déjà séparées, à plus de 1800 kilomètres l'une de l'autre...

1817,4 kilomètres, pour être précis ! C'est la distance qui sépare Kim Kardashian de Kanye West. La star de télé-réalité de 39 ans est restée à Hidden Hills, à Los Angeles, avec leurs quatre enfants (North, Saint, Chicago et Psalm, âgés de 7 ans à 1 an). Son mari Kanye West s'est retranché dans son ranch, à Cody, dans l'État du Wyoming. Il partage son temps entre la musique, la mode et la politique.

Yeezy travaille notamment sur un nouvel album intitulé Donda, en hommage à sa défunte mère Donda West, sur les nouvelles collections de vêtements Yeezy et YZY Gap (nom de sa collaboration avec Gap), et enfin sur sa campagne présidentielle. Kanye n'a pas abandonné l'idée de devenir président des États-Unis et de succéder à Donald Trump. Kim Kardashian l'aurait d'ailleurs supplié de jeter l'éponge.

À Cody, il reçoit également la visite d'amis, comme le comédien Dave Chappelle ou encore Justin Bieber.