Kim Kardashian et Kanye West séparés depuis longtemps : "Le divorce est engagé"

Depuis qu'il a annoncé sa candidature à la présidence des États-Unis, Kanye West connaît un grave épisode de bipolarité. L'artiste américain a déclaré, entre autres, que Kim Kardashian l'avait trompé, qu'il voulait divorcer, que Kris Jenner n'avait pas le droit d'approcher leurs enfants ou encore que le film Get out était inspiré de sa vie au sein du clan Kardashian.

Hier, Kim Kardashian a publié un communiqué, dans lequel elle défend fièrement son mari, expliquant que ses crises de bipolarité "n'invalidaient pas son talent et ses rêves". Sans évoquer cette histoire de divorce, elle demandait au public et au média de traiter son mari avec "plus de compassion".

Ils sentent que ce mariage est terminé

Mais en coulisses, Kim et Kanye discuteraient depuis plusieurs semaines d'un éventuel divorce. Comme l'indique une source à People le 22 juillet 2020, "le divorce est engagé depuis plusieurs semaines". Dans la nuit de mardi, Kanye West avait déclaré sur Twitter "envisager" de divorcer de son épouse depuis novembre 2018. "Il y a eu assez de communication, autant ces derniers jours que les semaines passées, pour établir que des deux côtés, ils sentent que ce mariage est terminé", a indiqué une seconde source au magazine.

Cette source dit que leur divorce est "tardif". Mariés depuis 2014 et parents de quatre enfants , Kim Kardashian et Kanye West ont "essayé de trouver la meilleure solution pour être parents ensemble". "Mais maintenant, il a choisi un chemin différent. Tout ce qui arrive désormais n'est qu'un horrible aperçu de leurs vrais problèmes", a précisé cette même source.

La santé de Kanye inquiète

Avant cet éventuel divorce - rappelons que rien n'a été confirmé -, Kanye West doit prendre soin de sa santé mentale . Plusieurs de ses amis, notamment des amis d'enfance de Chicago, sont venus rendre visite à Ye, actuellement au calme dans son ranch du Wyoming . "Il a été vu par un docteur. Il a été évalué et il a été déterminé qu'il n'avait pas besoin d'une hospitalisation immédiate et qu'il était dans un état mental stable au moment du test. (...) Ceux qui sont proches de lui sont inquiets, c'est la priorité de tous d'avoir la certitude qu'il est en sécurité et qu'il reçoit l'aide dont il a besoin", a-t-il été précisé. Une autre évaluation est également prévue.

Kim Kardashian a expressément demandé à ce que la crise de Kanye West ne soit pas documentée dans la prochaine saison de L'Incroyable Famille Kardashian , comme l'a annoncé TMZ.com. North et Saint, véritablement en âge de comprendre ce qu'il se passe, sont actuellement en vacances chez leur tante Kourtney Kardashian , à Balboa Island (Californie). Rappelons que Kim et Kanye sont parents de quatre enfants : North (7 ans), Chicago (2 ans), Saint (4 ans) et Psalm (1 an et 2 mois).

Pendant sa crise, Kanye s'en était pris à Kris Jenner, "suprémaciste blanche". Choisissant de ne pas répondre à ces provocations, la momager a publié une story de beignets sur Instagram.