Kim Kardashian et sa soeur Kylie Jenner victimes d'usurpation d'identité

Etre célèbre n'est pas de tout repos et peut même s'avérer dangereux ! Kim Kardashian et Kylie Jenner ont récemment fait les frais de leur notoriété. Deux personnes ont décidé de se faire passer pour les stars de télé-réalité américaine dans le but de toucher de l'argent ! Selon les informations recueillies par le site TMZ, des fraudeurs basés dans l'état du Michigan ont entrepris des demandes d'allocations chômage sur Internet en se faisant passer pour les deux businesswomen.

Le hic c'est que cette histoire rocambolesque aurait pu être évitée puisque les malfrats ont entré le nom des deux soeurs ! Hors, Kylie Jenner, à la tête de Kylie Cosmetics et son aînée sont bien loin de connaître la crise et l'inactivité. Résultat des courses, cette escroquerie a permis aux malfaiteurs de toucher huit semaines d'aides pour un total s'élevant à 7000 dollars, à peu près 5950 euros.

Cette affaire pointe du doigt le disfonctionnement de l'assurance chômage. Située à Détroit, on apprend dans les pages du journal local, The Detroit News que cette dernière est victime de plusieurs attaques frauduleuses et que c'est une erreur logicielle qui a permis le paiement des allocations. "Une aberration", a affirmé l'agence aux journalistes par mail. En pleine pandémie, elle a été prise d'assaut et croulait sous des milliers de réclamations, dont "7 à 8% étaient fausses". Toujours selon The Detroit News, dix employés de l'agence d'assurance-chômage soupçonnés de fraudes, ont été licenciés. Ces abus, qui gangrènent plusieurs antennes venant en aide aux Américains en difficulté financière ou défavorisés, coûteraient, selon le FBI, 40 milliards de dollars chaque année.