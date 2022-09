Kim Kardashian fesses à l'air en jockstrap et méconnaissable : photo dingue de la star

S'il y en a un qui doit se mordre les doigts devant de tels clichés, outre Kanye West, c'est ce pauvre Pete Davidson ! Après neuf mois d'amour, Kim Kardashian et le jeune humoriste se sont effectivement quittés, alors qu'ils formaient déjà un couple emblématique. "Ils se sont en partie séparés à cause de leurs agendas très chargés. Ils voyagent tous les deux tout le temps et c'était difficile, expliquait une source du magazine People au début du mois d'août. Pete a 28 ans et Kim 41 ans. Ils sont juste dans des étapes très différentes de leur vie. Il est totalement spontané et impulsif et lui proposerait de s'envoler pour New York ou n'importe où dans le monde sur un simple coup de tête. Mais Kim a quatre enfants et ce n'est pas si facile. Elle a besoin de se concentrer sur eux." Qui est à l'origine de cette rupture ? Mystère. Il semblerait, néanmoins, que ce soit Kim qui porte la culotte...