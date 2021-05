Kim Kardashian : Mal barrée pour devenir avocate !

Kim Kardashian a révélé son désir de devenir avocate au printemps 2019. Elle souhaite se spécialiser dans le droit pénal et défendre des victimes d'erreurs judiciaires. Kim s'est impliquée dans de nombreux cas pour obtenir des remises en liberté, allant jusqu'à solliciter des interventions de l'ancien président des États-Unis, Donald Trump.

"La Maison Blanche m'a appelée en tant que conseillère pour aider à réformer le système de justice pénale. Puis je me retrouve dans la salle Roosevelt avec ce juge qui a prononcé de lourdes sentences et ces gens très puissants. J'étais assise là, et je me suis dit 'merde, j'ai besoin d'en savoir plus'. Je voulais être apte à me battre pour ces gens qui ont payé leur dette à la société. Je pense que le système judiciaire pourrait être différent, et je voudrais me battre pour faire avancer ça. Si j'en sais plus, je pourrai en faire plus", avait expliqué Kim au magazine Vogue.

La milliardaire déjà accomplie a d'autres ambitions. Elles lui valent l'intérêt d'acteurs, d'athlètes et de membres de familles royales, qui se pressent pour tenter de se rapprocher de la célibataire la plus courtisée de la planète...