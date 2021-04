Kim Kardashian : La future avocate révise en string, ses followers adorent !

Pour son ex-mari Kanye West, Kim Kardashian avait accepté d'arrêter de publier des photos la montrant en tenue sexy. Elle recommence depuis leur séparation et l'annonce de leur divorce, pour le plus grand bonheur de centaines de millions de followers (et de potentiels prétendants romantiques). En bikini et string pour réviser, la superstar embrase la toile !

Bien qu'elle soit devenue milliardaire grâce à ses marques de produits de beauté, Kim Kardashian n'a pas abandonné son autre rêve : devenir avocate ! Elle continue de préparer son examen du barreau de Californie, comme le montre son dernier poste Instagram. Ses photos montrent la bombe de 40 ans assise à une table dans un jardin luxuriant, profitant d'un après-midi ensoleillé pour étudier.

"En train de réviser au soleil", écrit simplement @kimkardashian en légende de sa publication du jeudi 22 avril 2021. Elle y a ajouté trois emojis, d'un soleil, d'une pile de livres et de la balance, symbole de la justice. En commentaire, plusieurs milliers d'internautes l'ont évidemment félicitée pour sa détermination et complimentée sur son physique de rêve. Parmi eux, ses amis Jonathan Cheban et Lala, ou encore la chanteuse Snoha Alegra.