Kim Kardashian : Méconnaissable, son nouveau look fait réagir

Son divorce avec Kanye West, leurs 4 enfants, l'examen pour devenir avocate, ses marques de sous-vêtements et de maquillage ; Kim Kardashian a du pain sur la planche ! Elle conjugue tout ça avec brio et se permet même quelques fantaisies. La bombe s'est par exemple transformée pour un shooting et a choqué ses followers.

Des abonnés, Kim en compte plus de 217 millions sur Instagram ! Elle les a virtuellement conviés dans les coulisses d'une séance photo dans sa story du jeudi 29 avril 2021. La superstar de 40 ans s'est filmée en train de se préparer. Vêtue d'un débardeur blanc et coiffée de deux nattes, Kim Kardashian révèle aux internautes qu'elle se fait décolorer les sourcils.

"C'est vraiment mignon, mes sourcils décolorés. Je kiffe. Hâte de vous montrer le résultat final !", explique d'abord @kimkardashian. Elle dévoile le final dans sa story suivante. La star de télé-réalité aux cheveux et aux sourcils blonds a embrasé la toile.