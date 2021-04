Kim Kardashian déjà en couple ? Des photos sèment le doute !

Toute fraîchement divorcée de Kanye West, Kim Kardashian est rapidement devenue la célibataire la plus bankable de Los Angeles. On prête à la future avocate de nombreux prétendants, de Meek Mill à Drake, qui habite dans le même quartier sécurisé de personnalités. Mais un nom revient le plus souvent : le journaliste phare de CNN Van Jones. Issue d'une gauche dynamique et progressiste, il avait conseillé Kim Kardashian sur de nombreux projets, notamment sa réforme carcérale.

Très complices, Kim et Van se sont rencontrés en 2018 lors d'une conférence sur la situation carcérale des États-Unis avant la mise en place de ladite réforme. Van Jones était alors apparu dans un épisode de L'Incroyable famille Kardashian. Regards et sourires, certains fans de l'émission y voient désormais une idylle récente.

Les dernières photos publiées par Kim Kardashian sur Instagram ne manquent pas d'alimenter ces rumeurs. Dans ces clichés promotionnels de sa marque SKIMS, on la voit en train de mettre une perruque blonde, une casquette et des lunettes de soleil, essayant de passer incognito à la sortie d'un hôtel. Certains y ont vu une métaphore de sa vie de célibataire harcelée des paparazzi, se faufilant sûrement jusqu'au lieu secret de son rendez-vous avec Van Jones.

Toujours aussi discrète sur sa vie de couple - encore plus maintenant que les caméras de L'Incroyable famille Kardashian ne filment plus ses moindres faits et gestes -, Kim Kardashian n'a encore rien dit au sujet d'un éventuel admirateur. Comme l'a estimé Cindy Adams auprès de Page Six, Van Jones pourrait avoir une grande influence sur les opinions de Kim, qui se sentait de plus en plus éloignée des idéaux de son ex, Kanye West. "Qui sait, il aurait même pu influencer ses opinions politiques. Il fait peut-être même des affaires avec elle", a-t-elle avancé.