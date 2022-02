Kim Kardashian revient sur son look fou du Met Gala : "Je me suis battue contre"

Son divorce de Kanye West, sa nouvelle vie de mère célibataire, son désir de devenir avocate... Kim Kardashian fait l'objet de nombreuses questions. Elle y a répondu dans les pages du magazine Vogue. La superstar est également revenue sur un fait marquant de son année 2021 : sa présence au Met Gala, dans une tenue pour le moins surprenante.

Le Met Gala 2021 avait eu lieu le 13 septembre 2021 au Metropolitan Museum of Art, à New York. Kim Kardashian en était une des invités stars et a surpris les photographes et autres convives présents grâce à son look. Entièrement habillée par Balenciaga (dont elle est désormais l'ambassadrice), Kim portait notamment un masque sur le visage.

"Je me suis battue contre. Je me disais, je ne sais pas comment porter le masque. Pourquoi voudrais-je couvrir mon visage ?, se souvient Kim dans son interview accordée à Vogue. Mais Demna [Gvasalia, le directeur artistique de Balenciaga, NDLR] et son équipe m'ont rappelé : 'C'est une soirée déguisée. Ce n'est pas une soirée Vanity Fair où tout le monde est beau. Il y a un thème et tu dois porter le masque. C'est la tenue.'"

Conformément à la vision de Demna Gvasalia, également présent et également masqué au Met Gala, Kim Kardashian s'est pliée à la vision du créateur.