Kim Kardashian annonce une grande nouvelle à ses followers après plusieurs échecs...

Kim Kardashian a révélé son désir de devenir avocate au printemps 2019. Elle souhaite se spécialiser dans le droit pénal et défendre des victimes d'erreurs judiciaires. Kim s'est déjà impliquée dans de nombreux cas pour obtenir des remises en liberté, allant jusqu'à solliciter l'ancien président des États-Unis, Donald Trump.

"Je dois passer deux examens du barreau, ce n'était que le premier mais celui avec le taux de réussite le plus faible. De grands avocats m'ont dit que c'était presque impossible et plus difficile que l'école de droit traditionnelle, mais c'était ma seule option et c'est génial d'en être arrivée là et d'être en voie d'atteindre mes objectifs", ajoute l'épouse séparée de Kanye West (désormais Ye), avant de faire un clin d'oeil à son défunt père, Robert Kardashian, avocat de profession.

"Je sais que mon père serait très fier de moi et serait même choqué de voir que c'est le chemin que j'ai pris, mais il aurait été le meilleur partenaire d'étude. On m'a dit qu'il était connu pour se moquer de ceux qui échouaient à leur premier examen comme moi, mais il aurait été mon plus grand supporter !"