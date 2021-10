Quelle superstar se cache derrière ces étranges masques (très flippants) ?

Pour lutter contre le coronavirus, certains utilisent des masques chirurgicaux, des créations en tissus ou encore des visières en plastique. Une personnalité américaine bien connue a préféré avoir recours à une solution beaucoup plus radicale : un masque en latex qui recouvre entièrement son crâne. Et parce qu'on est jamais trop prudent, cette star a bien sûr une panoplie de masques différents, histoire de sortir chaque jour correctement protégé.

Masque en latex d'un homme blanc, masque avec les yeux charbonneux, masque de fantomas, masque en tissu avec Jésus,... Cette personnalité a trouvé le bon filon pour passer totalement incognito où qu'elle aille... ou presque ! Bien sûr, il s'agit de Kanye West qui a été aperçu lundi 18 octobre 2021 à l'aéroport JFK de New York avec un masque d'homme blanc (chauve en option), maquillé au niveau des yeux. Un moyen un peu flippant de voyager "en toute discrétion".

Le lendemain, Kanye West a également porté un masque similaire pour aller rencontrer son avocat Michael Cohen à New York. Après un café au Sant Ambroeus Coffee Break du Lowes Regency Hotel, le rappeur a déambulé fièrement dans les rues de la ville américaine comme l'a dévoilé une vidéo publiée sur le site Page Six.

"Le but du masque était que les gens ne le reconnaissent pas. Les 10 premières minutes où nous nous sommes assis, il a été assailli par les gens qui voulaient des photos, et dire bonjour. Il a donc mis ce masque pour garder l'anonymat, ce qui, curieusement, n'a pas vraiment fonctionné. Kanye était très calme et détendu, sans aucun personnel de sécurité", a expliqué une source. "Il portait le masque la plupart du temps et a dit qu'il le portait pour pouvoir se promener librement. C'était un type agréable. Lui et Michael Cohen parlaient d'immobilier".



La semaine passée, Kanye West avait décidé de porter un masque de Fantomas. Entièrement vert, le masque comportait également des oreilles pointues et ne laissait découvrir que les yeux de l'interprète du titre Runaway et papa de North (8 ans), Saint (5 ans), Chicago (3 ans) et Psalm (2 ans).

En plus de changer d'apparence, Kanye a également changé de nom. Appelez le désormais "Ye". Et c'est tout ! Selon les règles de l'état de Californie, l'interprète du titre Flashing Lights est passé devant la juge Michelle Williams pour changer son nom de naissance, Kanye Omari West et se faire appeler désormais "Ye" (nom de son huitième album sorti en 2018).