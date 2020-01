Kim Kardashian : Ses enfants se déguisent en clown et bousillent le canapé

Du haut de ses 6 ans, North West maîtrise déjà les réseaux sociaux à la perfection. Elle a récemment été au coeur d'une rumeur avec son petit ami présumé, avec qui elle danse sur TikTok. Bien que surexposée aux médias et au public, elle n'en reste pas moins une petite fille... qui fait parfois des bêtises. Sur Instagram, Kim Kardashian a partagé la nouvelle lubie de sa fille : se déguiser comme le clown de Ça ! Et pourquoi ne pas embarquer son frère Saint, 4 ans, et sa soeur Chicago, 2 ans ?

Kim Kardashian a publié plusieurs photos de ses trois enfants dont les visages étaient gribouillés en rouge... et de son canapé blanc vandalisé ! Entre les différentes vidéos que la star a publiées et les prises de vue de l'émission familiale, L'Incroyable Famille Kardashian, on sait que Kanye West et sa femme ont des goûts très pointus pour leur intérieur. La salle de bain a même été dessinée par le rappeur lui-même ! Mais, hélas, le canapé écru n'avait que très peu de chances face aux bambins ! Kim Kardashian a publié la photo de son canapé peinturluré accompagnée d'un coeur brisé.

Kanye West doit être rassuré que ses enfants aient des préoccupations de leur âge. Le 12 septembre 2019, Kim Kardashian avait révélé à E! News avoir eu une grosse dispute avec son mari à propos de leur fille North. La raison ? Monsieur en a tout simplement assez de voir sa fille maquillée (comme un camion volé). Elle explique : "J'ai eu de gros problèmes pour ça. Donc maintenant, il ne veut plus de maquillage pour North. (...) Il a changé toutes les règles." Une manière d'essayer de remettre dans le droit chemin ses enfants... à moins que ce soit une Kim trop permissive.

En tout cas, cette fois-ci, sa progéniture n'a fait que se grimer pour jouer. Le seul dommage collatéral, c'est le joli canapé !