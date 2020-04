Kingsley Coman reçoit une amende après un écart de conduite

À cause du coronavirus et du confinement décrété pour endiguer la pandémie, les amoureux de sport s'ennuient ! Ils se sont inquiétés pour les nombreux athlètes testés positifs au Covid-19 et plaints du report de plusieurs compétitions, mais retrouvent un petit sourire grâce à Kingsley Coman. Le footballeur français a reçu une amende de son club, pour s'être rendu à l'entraînement sans sa voiture de fonction.

L'info est signée Bild ! Le quotidien allemand a révélé que le Bayern Munich avait infligé une amende, d'un montant encore inconnu, à son joueur Kingsley Coman. Le Français de 23 ans est en faute à cause de sa voiture. Il s'est rendu à un entraînement au volant de son véhicule personnel, une McLaren 570S blanche. Le Bayern est pourtant sponsorisé par un autre constructeur, Audi, également actionnaire du club bavarois où Coman évolue depuis 2015. À chaque début de saison, Audi fait cadeau de nouveaux modèles aux joueurs du Bayern.

Coman n'est pas le premier à avoir commis la faute. Son collègue brésilien Philipe Coutinho et leur directeur sportif Hasan Salihamidzic, ont également reçu une amende. Celle du dernier s'élevait à 50 000 euros.