Kirsten Dunst enceinte : de sortie avec son fils, elle dévoile un imposant baby bump

Enceinte de son deuxième enfant, Kirsten Dunst a été aperçue le 1er avril 2021 en train de se promener avec son fils Ennis Howard Plemons (2 ans) dans un parc de Los Angeles. C'est la première fois que l'actrice des films Spider-Man, Marie-Antoinette et American Girls est photographiée depuis qu'elle a annoncé être enceinte en mars dernier, au cours d'une interview avec le magazine W. Habillée d'une robe noire courte en lin, la jeune femme de 38 ans portait des lunettes de soleil et s'est affichée avec un baby bump très imposant. Déjà grand, son petit garçon aux cheveux blonds platine a pu s'amuser dans l'aire de jeux du parc sous le regard bienveillant de sa maman.

Photographiée avec un joli ventre rond lors d'un shooting pour le magazine W, Kirsten Dunst était apparue resplendissante dans une robe de dentelle blanche confectionnée par ses amies Laura et Kate Mulleavy de la marque Rodarte. "Toutes les photos ont été prises par terre. Je disais : 'Je ne peux pas me lever'. Je me sentais comme Steve Urkel", avait-elle confié, faisant référence au personnage emblématique de la série La Vie de famille.