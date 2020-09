Koh-Lanta 2020 - Adrien insupportable et fainéant ? Sa réponse cash

Après Marie-France – qui a fait son retour quand François a abandonné le jeu sur décision médicale –, Carole, Diane, Mathieu et Estelle, c'est Adrien qui a été éliminé de Koh-Lanta, Les 4 Terres vendredi 25 septembre 2020. Sur les réseaux sociaux, les réactions sont partagées : certains regrettent déjà le stratège du jeu, d'autres se réjouissent de son départ. Taclé sur la Toile et par certains camarades aux îles Fidji, il répond aux critiques pour Purepeople.com.

"Insupportable", "nul sur les épreuves", "arrogant", "inutile", "trop sûr de lui"... Les internautes ne sont pas tendres avec Adrien. Mais il ne prend pas ces attaques à coeur. "Je suis content de ne pas les laisser indifférents. Il y a des critiques, des compliments, chacun pense ce qu'il veut. Mais il ne faut pas que ça aille trop loin comme pour certains les années précédentes", estime le Parisien de 30 ans, faisant référence à Régis qui avait été lynché, tandis que ses proches étaient menacés de viol et de mort la saison précédente. De son côté, Adrien "vit bien" les critiques. "Quand elles sont constructives et argumentées, je prends le temps d'y répondre. Il n'y a pas de souci là-dessus, lance-t-il. Mais tout ce qui est méchanceté gratuite, j'ignore et je laisse couler."

Les critiques des aventuriers ? "Je m'en fiche un peu"

Moins facile à avaler pour le candidat du Nord, passé dans l'équipe Rouge du regretté Bertrand-Kamal, les reproches de ses camarades faits face caméra, mais dans son dos. Lors du dernier épisode, certains aventuriers de la nouvelle équipe regrettent qu'Adrien dorme quand d'autres s'activent et assurent la bonne tenue du camp. "Je ne suis pas forcément d'accord, c'est leur vision de la chose, déclare-t-il. Je ne vais pas rentrer dans des polémiques, je m'en fiche un peu. J'ai fait mon taff, je suis content de la manière dont j'ai participé sur le camp. Ce n'était pas assez pour certains, peut-être trop pour d'autres. Je n'ai pas l'impression d'avoir fait le fainéant !" Des explications claires de la part du candidat stratège de la saison.

